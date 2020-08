Autobus Atac prende fuoco sulla Tangenziale: tanta paura per l’autista

Intorno all’1 e 10 di questa notte, una Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando VV.F. di Roma (9A) con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta sulla tangenziale direzione San Giovanni altezza Salaria, per l’incendio di un autobus dell’ATAC, poi scortato presso il deposito bus di Portonaccio.

Non risultano passeggeri coinvolti.

La nota di Atac

Mentre percorreva Viale del Foro Italico rientrando in rimessa, intorno all’1.30, per ragioni da accertare su una vettura fuori servizio senza passeggeri si è sviluppato un incendio che ha interessato la parte posteriore del veicolo.

L’autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco, che intervenivano. Non ci sono state conseguenza per le persone. La vettura era in servizio da 16 anni.

Foto di repertorio.