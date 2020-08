Libero dal servizio, un agente della Polizia di Stato del commissariato di Velletri, stanotte, attratto da uno strano rumore proveniente dall’esterno, si è affacciato dalla finestra della sua abitazione e si è accorto di un incendio che si stava sviluppando in un canneto proprio lì vicino. A quel punto senza perdere un secondo ha telefonato immediatamente alla Sala Operativa della Questura per chiedere l’intervento urgente dei vigili del fuoco.

Ecco i dettagli

Sceso in strada, è entrato nello stabile prospicente il canneto facendo evacuare tutti i presenti e verificando personalmente che tutti gli appartamenti fossero vuoti.

Una volta messe in sicurezza le persone, ha provveduto a far spostare le autovetture parcheggiate nell’area interessata dal rogo.

Subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e le volanti dl commissariato Genzano, Albano Laziale e Marino.

Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.