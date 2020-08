Nella giornata di oggi, lunedì 24 agosto 2020, si registrano altri due casi di coronavirus a Nettuno. A comunicarlo è direttamente l’amministrazione comunale attraverso una nota. Ecco chi sono e quali sono le loro condizioni.

Altri due casi di coronavirus a Nettuno: si tratta di mamma e figlio di 14 anni. La nota dell’amministrazione comunale

Si registrano due casi di Coronavirus in città. Si tratta di una donna di 43 anni e di suo figlio di 14 anni posti in isolamento domiciliare. È in corso l’indagine epidemiologica da parte della ASL Rm6.

Città di Nettuno