Nella giornata di sabato, 22 agosto 2020, si è registrato un nuovo caso di coronavirus a Nettuno. Si tratta di un giovane ragazzo di 21 anni. Di seguito riportiamo la nota dell’amministrazione comunale.

Ecco la nota del comune di Nettuno

Si registra un nuovo caso di Coronavirus in città. Si tratta di una ragazza di 21 anni. Le sue condizioni non sono gravi ed è stato disposto l’isolamento domiciliare, mentre è in corso l’indagine epidemiologica.