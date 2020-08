Ferentino, travolge un motociclista e poi scappa: deferita donna 38enne

A Ferentino veniva deferita in stato di libertà per “omissione di soccorso, lesioni stradali gravi e guida senza patente” una 38enne nigeriana residente a Ferentino.

Ecco cosa è successo

Due giorni fa la pattuglia del NORM della Compagnia di Anagni interveniva lungo la via Casilina a Ferentino, a seguito di sinistro stradale occorso ad un 36enne del posto, che alla guida della sua moto Honda Shadow VT600 era stato urtato in prossimità di un incrocio da una Ford Focus SW, datasi alla fuga subito dopo l’impatto senza prestare soccorso al motociclista, che nel rovinoso impatto riportava gravi fratture, riscontrate dai sanitari dell’Ospedale di Alatri ove è tuttora degente.

I militari nei giorni a seguire passavano al setaccio tutte le carrozzerie ed autoricambi della zona, accertando che di recente erano state acquistate due portiere per la Ford Focus SW in questione, individuata e posta sotto sequestro dai militari della Stazione di Ferentino, che riuscivano così a risalire al proprietario dell’auto ed alla moglie che materialmente aveva in uso il mezzo all’atto del sinistro.