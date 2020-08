Nella mattinata odierna, a Ferentino, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà un 27enne del posto, con numerosi pregiudizi penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, per “furto aggravato”.

Ecco cosa è successo

A seguito di denuncia presentata dal proprietario di un noto esercizio commerciale di quel centro, gli operanti intraprendevano una speditiva attività di indagine, raccogliendo univoci e coincidenti elementi di colpevolezza nei confronti del predetto, il quale approfittando di un momento di distrazione del titolare si impossessava della somma contante di euro 10, contenuta all’interno di un distributore di gadget per bambini.

Il reo però non aveva tenuto conto che era stato notato dal denunciante, il quale lo riconosceva tra le foto postegli in visione dai militari.