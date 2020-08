La Fondazione di Partecipazione Arte & Cultura Città di Velletri indice un bando per la gestione del Bar all’interno della Casa delle Culture e della Musica e del Teatro Artemisio-Volontè.

Dettagli e scadenza

Il termine per la partecipazione è fissato al 4 settembre 2020. Nell’area del sito www.fondarc.it relativa alla documentazione gli otto documenti (rinominati, in ordine, come “Bando di Gara per il Bar/1, etc) da scaricare e compilare per la partecipazione. Si tratta di: Bando di gara; – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – Modello di domanda di partecipazione alla procedura di gara – Modello di dichiarazione sostitutiva concernete l’inesistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto; – Capitolato d’appalto; – Facsimile offerta economica; – Facsimile offerta tecnica; – Informativa privacy.

Il bando di gara è disponibile sulla piattaforma delle “gare telematiche della Città di Velletri” (previa registrazione) e sul sito internet della Fondazione www.fondarc.it.

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della piattaforma delle “gare telematiche della Città di Velletri” entro il termine fissato dal bando. Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti verranno fornite mediante pubblicazione sulla piattaforma delle “gare telematiche della Città di Velletri” entro il termine fissato dal bando.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o richiesti con altre forme diverse da quelle indicate nei commi precedenti. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara avverranno in modalità telematica attraverso la piattaforma delle “gare telematiche della Città di Velletri”.