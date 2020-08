Nella giornata di ieri, in Filettino, i militari della locale Stazione Carabinieri unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Frosinone, effettuavano controlli a tre esercizi commerciali riscontrando per tutte e tre le attività una insufficiente cartellonistica informativa di prevenzione sul Covid-19 e la mancanza di prodotti igienizzanti, che venivano sanzionate amministrativamente per una cifra di euro 400.

Inoltre, in uno dei tre esercizi commerciali veniva riscontrata la presenza di un lavoratore “in nero”, pertanto gli operanti applicavano a carico del titolare anche la cosiddetta “maxi sanzione” per lavoro nero, corrispondente ad euro 1.800, oltre alla sospensione dell’attivita’ imprenditoriale, con contestuale sanzione di euro 2.000 decorrente dal giorno successivo, salvo presentazione di istanza di revoca con relativi adempimenti per la regolarizzazione del dipendente.