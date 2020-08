Si comunica che le postazioni Drive-In per tamponi per la ricerca del SARS-CoV-2 della ASL Roma 5 presso la Casa della Salute di Palombara Sabina e Colleferro, in via degli Esplosivi, sono aperte tutti i giorni (inclusi domenica e festivi) dalle 9.00 alle 20.00.

Alcune raccomandazioni

È raccomandato di recarsi al drive-in con la ricetta del medico ma in caso di difficoltà la tessera sanitaria e il documento di viaggio (esempio biglietto aereo) possono essere sufficienti.

Per ogni informazione si può contattare il numero verde 800.118.800 o segnalare il proprio rientro attraverso l’app “lazio doctor covid”.

Si ricorda che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 prevede che chiunque rientra da un soggiorno in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, o abbia transitato in uno questi Paesi, se non l’ha eseguito nelle 72 ore precedenti il ritorno in Italia, ha l’obbligo di sottoporsi a tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 al momento dell’arrivo in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso sul territorio nazionale, presso la ASL di riferimento.

Se il rientro avviene da altri Paesi, per conoscere come comportarsi, visitare il sito del Ministero della salute: https://bit.ly/2PY2rDR