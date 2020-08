Nella mattinata odierna in Morolo i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di attività investigativa per la repressione dei reati ambientali, hanno deferito una 64enne del posto per il reato di “combustione illecita di rifiuti”.

Ecco cosa è successo

La donna è stata sorpresa dai militari operanti mentre distruggeva su area privata, mediante incenerimento, un cumulo di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale plastico, legnoso, polistirene e sacchi di rifiuti organici. L’area è stata sottoposta a sequestro.