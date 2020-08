E’ di un arresto di una ventinovenne bosniaca ed una denuncia di un cittadino romeno il risultato dei controlli effettuato dalla Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina. In particolare nella stazione di Trastevere i poliziotti vedendo la ragazza aggirarsi fra i viaggiatori si sono insospettiti e l’hanno controllata.

Hanno così scoperto che la stessa doveva espiare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per un ordine di carcerazione per alcuni furti precedentemente commessi.

Roma. Controlli della Polizia di Stato negli scali ferroviari : 1 arresto ed una denuncia

E’ stato invece presso lo scalo della stazione Tiburtina che gli agenti della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina, hanno denunciato un cittadino romeno per i reati di violenza, minaccia, resistenza e lesioni.

Lo straniero ha tentato di eludere i controlli per la rilevazione corporea della temperatura con termo scanner, inveendo nei confronti della Guardia Particolare Giurata, strattonandolo ed afferrandolo per il collo, procurandogli lesioni guaribili in 2 giorni