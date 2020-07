Svolgeva servizio taxi con mezzo sequestrato, denunciato dalla Polizia Locale

Un taxi, già sottoposto a sequestro per mancata copertura assicurativa, è stato notato da una pattuglia della squadra vetture del GPIT ( Gruppo pronto intervento traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale presso la stazione Tiburtina, durante i controlli predisposti per la verifica del rispetto delle regole anti-contagio da parte di chi svolge servizio di trasporto pubblico.

I fatti

Alla vista degli agenti, la vettura si è allontanata di gran fretta, con la speranza di far perdere le tracce, ma gli operanti si sono messi all’inseguimento del mezzo, riuscendo a bloccarlo in Via Nizza.

Una volta fermato e identificando il conducente, il medesimo che in precedenza si era reso responsabile di circolare senza assicurazione, è stato denunciato in quanto colpevole di aver violato gli obblighi di custodia del mezzo, che doveva rimanere inutilizzato fino alla data del dissequestro.

Oltre all’alienazione del veicolo e l’invio dello stesso in depositeria per la successiva confisca, l’uomo è stato sanzionato per circa 4 mila euro.