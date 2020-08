Nella mattinata odierna ad Ausonia, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “truffa in concorso”, due soggetti residenti nel napoletano, un 48enne (già censito per reati contro il patrimonio) e un 20enne (già censito per associazione mafiosa, reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti).

Dagli accertamenti eseguiti dai militari operanti è emerso i predetti, rispettivamente il primo intestatario dell’utenza telefonica utilizzata per avere contatti con la vittima ed il secondo intestatario della carta postepay evolution utilizzata per portare a termine la truffa, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, pubblicavano su marketplace del social network “facebook” un annuncio relativo alla vendita di un telefono “Iphone X”.

Gli stessi, dopo aver ricevuto sulla carta postepay il corrispettivo di euro 250 da parte della vittima, una 21enne residente nella provincia di Latina, oltre a non spedire la merce si rendevano irreperibili.