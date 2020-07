Nella decorsa notte in Ceprano, i militari della Stazione di San Giovanni incarico hanno tratto in arresto per “violazione di sigilli e furto aggravato” un 43enne di Castro dei Volsci, (già censito per reati contro il patrimonio e stupefacenti).

I militari operanti nel corso del servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori hanno proceduto al fermo di un autocarro condotto dal 43enne. A seguito del controllo è emerso che lo stesso, dopo essersi introdotto all’interno di una fabbrica in disuso ubicata nel comune di Ceprano (già sottoposta a sequestro), aveva caricato sul proprio autocarro del materiale ferroso consistente in tubi, ceste industriali, reti da recinzioni ed altro, il tutto sottoposto a sequestro unitamente all’autocarro.

L’arrestato, espletale le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione ove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio di ieri in Ausonia, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “truffa in concorso”, un 60enne (già censito per reati contro il patrimonio) ed una 36enne (già censita per reati in materia di stupefacenti), entrambi residenti nella provincia di Napoli.

I predetti, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, pubblicavano sul sito internet “Kijiji.it” un annuncio relativo alla vendita di un motore per autovettura Volkswagen Golf, inducendo all’acquisto un 38enne residente ad Ausonia il quale effettuava il versamento di euro 900 su una carta postepay intestata alla 36enne, senza però mai ricevere il bene acquistato dai prevenuti i quali si rendevano successivamente irreperibili.

