Corviale, lite per la gestione dei figli che degenera e intervengono gli agenti

Corviale. Litiga con l’ex cognata e l’ex compagna ed insulta e minaccia gli agenti intervenuti: 47enne arrestato dalla Polizia di Stato.

La lite

Una lite tra ex per la gestione dei figli degenera; la Polizia di Stato, per fermare il padre, deve ricorrere all’uso dello spray al peperoncino.

Nel tardo pomeriggio, 2 equipaggi del Reparto Volanti sono intervenuti al “serpentone” di Corviale per una lite in strada: le parti erano un 47enne romano, l’ex compagna e l’ex cognata. La discussione, nata per l’affidamento dei figli, era presto degenerata ed aveva portato alle vie di fatto tra l’uomo e l’ex cognata.

Inutili i tentativi dei poliziotti di riportare l’uomo alla calma, nonostante il pianto dei suoi bambini che stavano assistendo alla scena.

Dopo alcuni minuti, la rabbia dell’uomo si è riversata contro uno degli agenti ed ha iniziato ad insultarlo e minacciarlo. L’arrivo del personale del 118 ha riportato la calma solo per alcuni minuti, dopodiché M.F. – queste le iniziali dell’uomo – ha iniziato a gettarsi addosso ai poliziotti cercando di provocare la loro reazione e per contenerlo è stato necessario usare lo spray al peperoncino in dotazione. Anche dall’interno dell’auto della Polizia il 47enne ha continuato a minacciare sempre lo stesso agente, anche mimando il gesto del taglio della gola.

Al termine dell’intervento, non prima di aver accertato il suo stato di salute presso il più vicino pronto soccorso, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura; l’ex compagna ed i figli sono stati invece assistiti dai medici e per loro è stato attivato il percorso previsto dal “codice rosa”.

Foto di repertorio