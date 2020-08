WhatsApp, lo stesso numero si potrà usare su più dispositivi

Dopo varie indiscrezioni sembra che arriverà la possibilità di associare il proprio numero WhatsApp a più dispositivi, al contrario di quanto accade ora.

A quanto si apprende sarebbero in corso dei test su questa nuova funzionalità, per estenderla a 4 device contemporaneamente. A scoprirlo è il sito WaBetaInfo, in una versione ancora non definitiva di WhatsApp per Android.

E la cronologia delle chat?

Quando l’utente vorrà utilizzare WhatsApp su un secondo dispositivo, sarà necessario copiare la cronologia delle chat tramite connessione Wi-Fi. Quando WhatsApp avrà copiato la cronologia delle chat sul secondo dispositivo in questione, sarà possibile utilizzare il proprio account su questo.

Ad oggi con la funzione WhatsApp web è possibile accedere alle proprie chat da un computer e anche da un tablet, ma è un procedimento attuabile solo se il telefono con il numero associato a WhatsApp è connesso a internet.

Non è ancora chiaro quando questo aggiornamento sarà disponibile e se sarà effettivamente disponibile. Non ci resta che aspettare.

