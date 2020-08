Dalle ore 11:15 circa, 2 Squadre 1 Autobotte e 1 Autoscala dei vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo per un incendio di una casa cantoniera in Via del Fosso dell’Osa, incrocio con Via Prenestina.

Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso poiché le fiamme hanno avvolto anche le sterpaglie vicine.