CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SUPERATI I 4 MILA VOLONTARI PER SPERIMENTAZIONE VACCINO SPALLANZANI’

RISPOSTA STRAORDINARIA CHE CI RIEMPIE DI ORGOGLIO

“La manifestazione d’interesse pubblica dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti COVID-19 ha superato le 4 mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.