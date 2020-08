Lazio, oggi 23 casi di positività al Coronavirus: 10 sono di importazione

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI 23 CASI DI QUESTI 4 CASI PROVENGONO DAL CAS MONDO MIGLIORE DI ROCCA DI PAPA (ASL ROMA 6) E 10 CASI SONO DI IMPORTAZIONE O RIGUARDANO GIOVANI DI RIENTRO DA VACANZE: TRE CASI DA ALBANIA, TRE CASI DA INDIA, UN CASO DA IBIZA E UNO DA CORFU’, UN CASO DA SVIZZERA E UN CASO DA ROMANIA. BENE IL MINISTERO DELLA SALUTE SUI TEST RAPIDI SUI RIENTRI DALLE ZONEE EUROPEE AD ALTA INCIDENZA COME LA SPAGNA. AI GIOVANI DICO USATE LA MASCHERINA E NON FATEVI FREGARE DAL COVID’

Nella Asl Roma 1 sono sette i casi nelle ultime 24h e tra questi tre casi riguardano un cluster familiare di rientro dall’Albania è in corso il contact tracing internazionale e un caso di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di rientro da una vacanza ad Ibiza e un secondo caso di un uomo di rientro da Corfù segnalato dal medico di medicina generale. Due casi hanno un link con casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono due i casi nelle ultime 24h e si tratta di una donna di rientro dalla Romania e individuata al test sierologico e un caso di una donna con link ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 sono sette i casi nelle ultime 24h e si tratta di due uomini di 49 e 51 anni di nazionalità Indiana con link ad un caso già noto e isolato. Sono quattro i casi che riguardano il Cas un Mondo Migliore a Rocca di Papa dove è in corso l’indagine epidemiologica.