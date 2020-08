Il Consiglio comunale del 29 luglio 2020 ha approvato il nuovo regolamento Tari, già approvato in Giunta circa un mese fa, nel quale si dispone l’applicazione di un’agevolazione della tariffa sui rifiuti delle utenze non domestiche costrette alla chiusura dai provvedimenti governativi per il contenimento dell’emergenza Covid-19, Si tratta di una riduzione della quota variabile della Tari Anno 2020 che, secondo quanto indicato nell’allegato F del regolamento, viene quantificata sia in base al codice Ateco dell’attività produttive che, in alcuni casi, in proporzione ai giorni di chiusura delle attività produttive.