Concorso per due unità di esperto in attività di polizia locale – agente – categoria C. Il Comune di Valmontone bandisce un Concorso pubblico per esami per l’assunzione di due unità di esperto in attività di polizia locale – agente – categoria c, posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Le domande devono essere inoltrate, entro le ore 23.50 del giorno 13/08/2020, mediante la piattaforma informatica indicata nel bando. Tutte le informazioni, compresa la procedura informatica per partecipare alla selezione, sono disponibili al seguente link, in cui saranno esplicitati anche i requisiti per poter partecipare la bando di concorso. Dettagli