Primi giorni della settimana conditi da sole e temperature altissime nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste perla settimana di ferragosto, da ora fino al 15 e 16 agosto.

Previsioni meteo in provincia di Roma settimana di ferragosto agosto 2020

Fatta eccezione per qualche fenomeno di nuvolosità diffusa nella giornata di martedì, da martedì in poi è previsto sole fino a domenica 16 agosto. Temperature minime che si assesteranno di poco al di sopra dei 22 gradi e massime che arriveranno fino ai 36, ma si registreranno puntualmente al di sopra dei 30.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone settimana di ferragosto 2020

Discorso simile per la Ciociaria. Eccezion fatta per martedì, dove potrebbe registrarsi anche qualche pioggia, il tempo sarà buono. Qualche fenomeno di nuvolosità diffusa nella giornata di venerdì, mentre per il resto è previsto sole e bel tempo. Temperature minime che si registreranno costanti tra i 19 e i 20 gradi e massime tra i 36 e i 37.

Dunque, si prospetta una settimana di generale bel tempo sia in Ciociaria che nella zona di Roma e dintorni. Ferragosto sarà l’ideale per una gita fuori porta o per godersi una meritata vacanza al mare.

Restate sintonizzati per scoprire che tempo farà e quali saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni.