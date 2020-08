Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, mercoledì 12 agosto 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 SuperQuark

23:47 TG1 60 Secondi

23:50 SuperQuark Natura

00:45 RaiNews24

01:14 Che tempo fa

01:20 Sottovoce

01:50 Allora in onda – Commesse

02:20 La famiglia Benvenuti II

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Squadra Speciale Cobra 11 – Buon compleanno – Affari interni

23:05 E la chiamano Estate

00:15 Il commissario Voss La giusta causa

01:15 Un prete tra noi La confessione

02:40 Io, Chiara e lo Scuro

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Vox populi

20:45 Un posto al sole

21:20 L’altra metà della storia

23:15 TG Regione

23:20 TG3

23:30 Meteo 3

23:35 Truman – Un vero amico è per sempre

01:15 Cultura presenta La Grande Guerra L’illusione

02:10 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:25 #Cr4 la Repubblica delle Donne Remix

00:04 Gli Uccelli

02:21 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:41 Media Shopping

02:58 Tutti Possono Arricchire Tranne i Poveri

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:27 Meteo.It

20:28 Paperissima Sprint Estate

21:00 Atalanta-Psg – Champions League

00:00 Quando Piove, Piove A Dirotto – Station 19 II

00:53 Tg5

01:27 Meteo.It

01:28 Paperissima Sprint Estate

01:44 Diventare Grandi/In Rete – Sei Forte Maestro 2

6 Italia 1

20:25 Città Fantasma – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Dietro la Parete – Chicago Fire

22:10 La Sfortuna Non Esiste – Chicago Fire

23:00 Fino A Che Cambia il Tempo – Chicago Fire

23:54 Speciale – Lincoln Rhyme – Caccia Al Collezionista di Ossa

23:56 Battiti Live

02:42 Berlino – Campionato Formula E 2019-20

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Instinct – Istinto primordiale

23:45 Ore 10: calma piatta

01:45 In Onda

02:25 Little Murders by Agatha Christie

8 TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Serendipity – Quando l’amore è magia

23:15 Matrimonio a prima vista Italia

01:15 Una famiglia quasi perfetta

03:00 Catfish: False Identità

9 NOVE

20:15: Little Big Italy – Cartagena

21:35: Finché giudice non ci separi

23:10: Clandestino – Baby Camorra

00:30: Clandestino – il business dei sequestri

01:45: Airport Security Ireland

02:10: Airport Security Spagna

20 Venti

20:02 Formula e Berlino Podio

20:16 La Sciarada di Vartabedian – The Big Bang Theory II

20:42 L’ Ipotesi Dei Sali Da Bagno – The Big Bang Theory II

21:04 The Sinner II , 7

22:02 The Sinner II , 8

23:02 Oldboy

01:02 Ultimi Bagliori del Crepuscolo – The 100

01:42 Custode di Sua Sorella – The 100

02:22 L’ Asso Nella Manica – Renegade III

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds VIII ep.7

21:18 Resident Evil – The Final Chapter

23:07 Friend Request – La Morte ha il tuo profilo

00:42 X-Files II ep.1

01:32 X-Files II ep.2

02:18 Cold Case IV ep.20

02:58 Senza Traccia VII ep.11

22 Iris

20:05 Il Ritorno di Laurie – Walker Texas Ranger

21:00 La Formula della Felicità

23:04 Fratello Dove Sei?

01:12 Il Trionfo dell’Amore

03:08 Gli Indomabili dell’Arizona

23 Rai 5

20:21 Il Giappone visto dal cielo

21:15 Opera – Nabucco

23:32 Sammy Davis Jr., I’ve Got To Be Me

01:14 The Queens Of Pop

01:40 Rai News Notte

01:42 I Più Grandi Musei del Mondo: Madrid Museo del Prado

02:35 Il Giappone visto dal cielo

24 Rai Movie

21:10 Parigi a tutti i costi

22:45 Upside Down

00:30 Mistery

02:00 Chéri

03:25 La mandarina

25 Rai Premium

21:20 Last Cop – L’ultimo sbirro 2: La nuda verità ep.6

22:05 Last Cop – L’ultimo sbirro 2: La vita degli altri ep.7

22:50 Last Cop – L’ultimo sbirro 2: Un devoto equivoco ep.8

23:40 La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo

01:45 Un caso di coscienza – Un caso di coscienza p.1

26 Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 L’erba di Grace

23:00 La ragazzina

00:25 Simona

02:00 La ragazza di Trieste

27 Paramount Network

20:10 la tata

21:10 Take two

00:00 Il Grido della Civetta

02:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:35 Attenti al lupo

19:55 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

21:00 Prega con noi

21:50 Io credo

22:50 Soul

23:25 La compieta

23:45 Il Santo Rosario

00:10 L’Ora Solare

01:00 Siamo noi

01:30 Il diario di Papa Francesco

02:00 Umbria: terra vera

02:25 Gubbio: i confini del cielo

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Senti chi parla

23:30 Come eravamo

01:45 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Angeli – una Storia D’Amore – Romantico Italiano

23:25 Favola – Romantico Italiano

01:20 Il Salvatore della Città – una Mamma per Amica V

02:05 L’ Uscita A Quattro – una Mamma per Amica V

02:45 Il Nuovo Re – The Originals III

03:25 La Profezia – The Originals III

31 Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti – Laura e Valentina vs. Simone e Stefano

21:15: Matrimonio a prima vista USA

23:05: 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Incontri

00:40: Gemelle siamesi: prima e dopo

01:35: Unite per la vita

02:30: Unite per la vita: i 16 anni di Abby e Brittany

34 Cine34

21:10 In viaggio con papà

23:15 Maledetto il giorno che t’ho incontrato

01:19 La svergognata

02:40 Dentro lo schermo – filler cine34

02:54 La donna della Luna

35 Focus

20:15 Rabbia Assassina – Indagini Ad Alta Quota XVII

21:15 Alla Scoperta Degli Appalachi – Wild Nord America III

22:15 Alaskan Summer

23:15 Stato D’Ebbrezza – Indagini Ad Alta Quota Xiii

00:15 Crollo Nel Ghiaccio – Indagini Ad Alta Quota Xiii

01:15 Disastro in Corea – Indagini Ad Alta Quota XVII

02:02 Tgcom24

02:04 12/08/2020 – Meteo Focus

02:05 Il Diluvio Universale – Mega Disastri III

38 Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – una morte sospetta

21:10: Vera

23:10: L’ispettore Barnaby – il bug

01:05: The Listener – Partenza anticipata

02:00: The Listener – Gioco pericoloso

02:55: Law & Order – i due volti della giustizia – A mani vuote

39 TOP Crime

19:20 Rizzoli & Isles

21:12 Gone

22:58 Il commissario Claudius Zorn

00:50 Law & order: unità speciale

02:20 Murder in the first

03:40 TgCom24

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Earthfall

23:20 The Librarian 3 – La maledizione del calice di Giuda

01:20 Supernatural

03:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:30: Nudo e crudo – Sopravvivenza

21:25: Rifugi estremi – Oro

22:20: Rifugi estremi – Nel deserto

23:15: Il mostro della montagna

00:55: Case infestate: fuori in 72 ore – la Malvern Manor

01:40: Alieni: nuove rivelazioni – Oggetti sommersi

02:00: Alieni: nuove rivelazioni – L’incidente di Laredo

02:20: Meteo disastri

54 Rai Storia

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente. Gli attentati al Duce

21:10 Dal sogno all’incubo, America 1929

22:10 Dei delitti contro le donne p.2

23:00 a.C.d.C. L’Impero del tempo p.1

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente. Gli attentati al Duce

01:05 a.C.d.C. L’Impero del tempo p.2

02:00 Conflitti – Grandi Battaglie.L’Assedio di Leningrado

03:00 Conflitti – Grandi Battaglie. Attacco All’Europa

55 Mediaset Extra

21:15 Il Papa Buono

22:39 Tgcom24

22:45 Meteo.It

00:15 Avanti un Altro

01:23 Tgcom24

01:25 Belli Freschi

59 Motor Trend

20:25: Affari a quattro ruote – Corvette

21:20: Affari a quattro ruote – Alfa Romeo

22:15: Texas Metal – Cadillac del 1949 Pt.2

23:05: Texas Metal – Cadillac del 1949 Pt.3

23:50: Texas Metal – ZL1. 1a parte

00:40: Texas Metal – ZL1. 2a parte

01:30: Iron Garage – Flaming

02:15: Iron Garage – la Mercury. 1a parte

03:00: Iron Garage – la Mercury. 2a parte

66 Italia 2

20:05 Il Maestro e L’Allievo : Gohan e Trunks del Futuro di Nuovo Insieme – Dragon Ball

20:30 Ridateci Robin! – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:55 Tutti Al Palazzo di Giustizia – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:20 Lupin The 3rd: L’Ultimo Colpo – Animazione

23:20 Il Guru

01:11 Come un Sonnambulo – Shameless

02:00 Simulcast Radio 101