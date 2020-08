Anticipazioni puntata di Superquark di stasera, 12 agosto 2020

Dopo che mercoledì scorso non è andato in onda per lasciare spazio a uno speciale su Sergio Zavoli, torna stasera Superquark, con una puntata dedicata in buona parte all’Australia.

Anticipazioni Superquark 12 agosto 2020

La puntata avrà inizio alle 21:25 e andrà in onda su Rai 1 e su Rai Play. Piero Angela condurrà gli spettatori verso un viaggio in Australia. Verrà mostrato al pubblico il documentario della BBC tratto dalla serie Sette continenti un pianeta. L’Australia è un continente antico, che si è staccato dagli altri durante l’epoca in cui i dinosauri dominavano la terra. Grazie a questo suo “isolamento” naturale e al clima particolare è diventato un posto unico al mondo per le sue caratteristiche.

Molte le specie che si possono trovare, tra cui i canguri e il diavolo della Tasmania, ma anche il varano gigante, ritenuto uno degli uccelli più temibili al mondo. Non mancherà un’occhiata al mare, con un’immersione nella barriera corallina, dove verranno mostrati gli squali e il loro particolare raduno: avviene una volta ogni 10 anni.

Dopo l’Australia si torna dalle “nostre parti” e Alberto Angela ci mostrerà le bellezze di Roma, con i suoi palazzi antichi, ricchi di arte e cultura. Occhio anche all’attualità, dove verrà mostrato il lavoro svolto da un team di ricercatori svizzeri sulla trasmissione dell’influenza e poi in Israele, dove si parlerà delle tecnologie di questo Paese, che pochi conoscono.

Si torna alla natura con un viaggio sui ghiacciai del Karakorum, e non mancheranno le curiosità legate alla cosmetica, alla scienza in cucina, alle bufale e ai retroscena della storia, con i consueti ospiti in studio, amici di Superquark.

A fine puntata andrà in onda il documentario dedicato ai “mari verdi” e agli oceani