Elezioni comunali 2020, a Colleferro sarà una corsa a tre

Poco più di un mese separa Colleferro dalle elezioni amministrative. Con le dovute restrizioni anti-covid cominciano comunque ad aumentare gli appuntamenti nelle piazze, i comizi e la presentazione dei candidati.

Elezioni comunali 2020 Colleferro: le liste, le coalizioni e i malumori

Giovedì 6 agosto, al Castello Vecchio, il Sindaco uscente Pierluigi Sanna ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale riconfermando l’unità del centro sinistra e delle forze civiche che, 5 anni fa, hanno sostenuto la sua candidatura. Entra in coalizione anche la lista “La Città” coordinata da Emanuele Girolami, consigliere comunale che alle scorse elezioni si era candidato Sindaco con 6 liste collegate: Colleferro democratica, le ali in movimento, impegno comune per Colleferro, Italia dei Valori, Noi salviamo Colleferro e Basta Monnezza.

Il centrodestra spezzato in due. Le candidature di Sofi e Cacciotti

L’ appello all’unità di Silvano Moffa, ex Sindaco di Colleferro, ex parlamentare ed esponente di punta della destra italiana è rimasto inascoltato. “Vedo troppi egoismi e personalismi. Sono per l’unità del centrodestra. Senza unità nel centro destra, Azione popolare tornerà nella società civile e inizierà un percorso fatto di cultura e di attenzione per il mondo giovanile”, ha dichiarato Moffa a Piazza Gobetti il 16 luglio.

Nelle scorse settimane la rottura delle forze del centro destra è stata inevitabile: la Lega e Fratelli d’Italia, dopo giorni di consultazioni e di riunioni, hanno scelto di convergere su Rocco Sofi, ex consigliere comunale per il centrodestra e candidato alle ultime elezioni con Emanuele Girolami nella lista Impegno comune per Colleferro.

Il gruppo di Giuffrè appoggerà Cacciotti

In questi giorni il candidato Sindaco Valerio Giuffrè e il suo gruppo hanno deciso di confluire nella squadra di Mario Cacciotti. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è il 20 agosto. Dunque, per il momento, la sfida elettorale sembrerebbe essere una corsa a tre.