Ferentino, riceve un pacco, ma dentro c’è riso da tavola: truffata anziana

Nella mattinata odierna, i militari della Stazione di Ferentino deferivano in stato di libertà per “truffa in concorso” un 29enne del luogo, già censito per reati contro la persona, patrimonio ed in materia di stupefacenti.

I fatti

I militari, a seguito di denuncia presentata da un’anziana del luogo, accertavano che l’uomo, in concorso con un’altra persona in corso di identificazione, dopo avere fatto preavvisare telefonicamente la consegna di alcuni attrezzi da lavoro, si presentava presso l’abitazione della malcapitata alla quale consegnava un pacco (rivelatosi poi contenente riso da tavola) ottenendo come corrispettivo una grossa somma di denaro contante.