Lo scorso 11 giugno presso il casello autostradale A1 di Ferentino, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone è intervenuta a seguito del verificarsi di un incidente stradale.

I fatti

Gli operatori giunti sul posto per i rilievi, hanno trovato soltanto un’autovettura Peugeot con due persone a bordo, entrambe rimaste ferite mentre non vi era la presenza di nessun altro veicolo coinvolto.

I due feriti nella circostanza sono riusciti a fornire alcune informazioni in merito a quanto accaduto e da queste è emerso che la loro autovettura era stata urtata da un mezzo pesante di colore bianco, il cui conducente si era allontanato velocemente senza prestare il dovuto soccorso.

A seguito di tale evento il personale addetto all’Ufficio Infortunistica della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone ha iniziato le opportune indagini, soprattutto analizzando i transiti attraverso il casello di Ferentino.

Dopo vari confronti ed esclusioni di veicoli che non potevano essere ricondotti all’accaduto per questioni di tempo e di luogo, hanno individuato un mezzo pesante il cui conducente poteva essere il responsabile dell’incidente.

In coordinamento con il Compartimento Polizia Stradale del “Friuli Venezia Giulia” si è provveduto all’identificazione dell’autotrasportatore che, accertata la responsabilità, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone per i reati di lesioni stradali, fuga ed omissione di soccorso.