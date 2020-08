Nella serata del 6 agosto, nel centro di Colleferro, è intervenuto il personale della squadra di polizia giudiziaria locale, coadiuvato da un’unità cinofila. Insieme, hanno posto in essere un mirato servizio, finalizzato alla repressione di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione e la fuga

Nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria, un ragazzo si è dato repentinamente alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento a piedi, durante il quale il giovane gettava a terra una bustina bianca, che veniva prontamente recuperata dal cane della polizia di Stato. All’interno c’erano 19 dosi confezionate, destinate alla cessione a terzi, pari a un peso complessivo di circa 6 grammi di cocaina. La sostanza è stata posta sotto sequestro.

Di conseguenza, è stata eseguita la relativa perquisizione domiciliare, che ha avuto esito negativo. Nella circostanza, è stato sequestrato uno smartphone, per i successivi sviluppi info-investigativi. I.S., che aveva già diversi precedenti specifici, è stato tratto in arresto e deferito all’Autorità Giudiziaria di Roma.

Foto di repertorio