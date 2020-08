Mattinata di incidenti: uno ad Artena e uno tra Valmontone e Colleferro

Pochi minuti fa è stato segnalato un incidente sull’autostrada A1 Roma-Napoli. Il sinistro è avvenuto tra Valmontone e Colleferro, verso Napoli. Al momento, come anche visibile dall’immagine, il traffico in direzione del capoluogo campano risulta essere bloccato.

Incidente ad Artena

Poco prima, c’era stato un sinistro sulla SP600 Ariana. Ad Artena, in via Velletri, si sono create lunghe code per incidente in entrambe le direzioni. Incidente rimosso poco prima delle 10, ma permangono code.

Segnalato ancora traffico per incendio con code fino a 3 chilometri tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, verso Firenze.