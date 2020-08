L’amministrazione comunale e il sindaco si stringono al dolore delle famiglie Frascaro e Di Bono.

“Seppur in ruoli diversi – spiega Alioska Baccarini – i nostri cari concittadini Antonio e Adamo hanno scritto pagine importanti della storia di Fiuggi.

Due tristi decessi

Medico affermato e grande professionista, il dottor Frascaro ha rappresentato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento per molti pazienti fiuggini e per gli ospiti della nostra Città. Voglio ricordare anche il suo impegno amministrativo, civile, politico e nell’associazionismo, dove le sue doti e la sua grande esperienza hanno sempre spiccato per concretezza e lungimiranza. Ha ricoperto ruoli di primo piano nella vita Fiuggina: sindaco dal 1979 al 1984, medico di famiglia e medico termale.

Adamo invece ha costruito una realtà imprenditoriale importante nella nostra Città, realizzando negli anni una autofficina di primo livello. Si è sempre distinto per l’amore e la dedizione verso il suo lavoro, valori importanti che è riuscito a trasmettere ai figli e ai nipoti.

Ai familiari va il mio personale cordoglio e quello di tutta l’amministrazione comunale di Fiuggi”.