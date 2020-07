“La notizia dell’arrivo di nuovi immigrati è giunta come un fulmine a ciel sereno. Il sottoscritto e la mia amministrazione comunale siamo stati informati soltanto questa mattina a seguito di una richiesta d’informazioni alle autorità di pubblica sicurezza locale”.

Le parole di Alioska Baccarini

“Dalle prime ore di questa mattina ci siamo immediatamente attivati presso l’ASL di Frosinone, richiedendo il massimo rispetto del protocollo Covid-19 e l’osservanza di tutte le misure igienico sanitarie.

Voglio ribadire con forza che questa amministrazione comunale, nel merito del proprie competenze, vigilerà sul rispetto delle normative in vigore in materia sanitaria a protezione della collettività e dei nostri ospiti.

A tal riguardo, sempre nella mattinata odierna, ho intrattenuto un dialogo con la prefettura di Frosinone, chiedendo per il futuro una maggiore attenzione per la Città di Fiuggi, in relazione alla vocazione della nostra economia prettamente turistica.

Vorrei altresì sottolineare come dall’inserimento della nostra amministrazione nel 2018, l’attenzione per l’aspetto immigrazione è stata sempre molto alta e si evince chiaramente dai numeri: due centri su tre chiusi e una diminuzione degli immigrati da 250 a 150. Attualmente i nuovi immigrati giunti Fiuggi sono 58 e prenderanno il posto dei 60 ospiti che hanno lasciato la struttura per essere ricollocati altrove. È bene sottolineare che la quarantena imposta è prevista dal protocollo ministeriale.

La città di Fiuggi è una località accogliente e lo sarà anche in futuro, ma le politiche governative sull’integrazione degli stranieri in Italia sono completamente fallimentari. Sarà nostra ferma intenzione tutelare al massimo l’immagine di Fiuggi, il lavoro di decine di aziende e gli investimenti futuri per il rilancio del territorio”.

Lo dichiara il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini