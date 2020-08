Laurentina, incendio di origine sconosciuta in una cantina: la situazione

Questa mattina, alle ore 10,50 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Roma, in zona Laurentina, in via Francesco Sapori, per spegnere un incendio scatenatosi in una cantina.

Incendio in una cantina

Le fiamme si sono generate per cause al momento imprecisate. Grazie al tempestivo intervento del personale dei vigili del fuoco dell’Eur (11a), le fiamme non si sono propagate fino ai locali circostanti; nessuna persona è rimasta coinvolta.

In ausilio della 11a è sopraggiunto il carro autoprotettori (ta6) e l’autobotte di Prati (9a).