Ausonia e Esperia, lunedì 10 agosto 2020 sospensione idrica: info e zone

Si comunica che, per eseguire lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica presso via Acquafredda, lunedì 10 agosto dalle ore 08:30 fino alle ore 16:00, si rende necessario sospendere il flusso idrico nei comuni di Ausonia ed Espera. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Acea Ato 5 – Ausonia, Esperia 10 agosto 2020 sospensione idrica

Comune di Ausonia : frazione di Selvacava;

: frazione di Selvacava; Comune di Esperia: via Acquafredda , via Pisciandrone, Strada Provinciale 8 e zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.