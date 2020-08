INVALSI, pubblicati due nuovi bandi per l’assunzione di 32 persone

Come viene riportato dal portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione è alla ricerca di personale. Pubblicato il bando.

INVALSI, concorso per l’assunzione di 32 unità

INVALSI, acronimo di ’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, ha il compito di predisporre ed effettuare verifiche periodiche e sistematiche sugli esiti di apprendimento degli studenti italiani (le Prove nazionali INVALSI).

Proprio poco tempo fa sono stati pubblicati due bandi di concorso per l’assunzione di figure che lavoreranno nell’ambito amministrativo, tecnico e di ricerca dell’Istituto.

Come saranno suddivisi i posti

3 Collaboratori Amministrativi (CAMM)

29 Collaboratori Tecnici di Ricerca (CTER)

Le nuove figure selezionate saranno tutte inserite con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi.

Requisiti

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale

cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla comunità europea, come indicato nel bando

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo

essere in regola con gli obblighi militari, per i cittadini soggetti

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione

conoscenza lingua inglese e lingua italiana (solo per i cittadini stranieri)

Come fare per inviare la domanda

La scadenza è fissata per il 27 agosto 2020. La domanda dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica direttamente sul sito INVALSI.