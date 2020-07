Zecca dello Stato assume a Roma: ecco i ruoli richiesti e come candidarsi

Assunzioni Zecca dello Stato, 100 posti liberi tra Lazio, Puglia e Valle d’Aosta. Un’importante offerta di lavoro, quindi, per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità professionali. Scopriamo come candidarsi e quali sono le posizioni attualmente aperte.

Assunzioni Zecca dello Stato, qualche cenno

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) è una società per azioni controllata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che assolve importanti compiti. In particolare riveste la funzione di garante della fede pubblica attraverso l’ideazione di soluzioni nell’ambito della sicurezza, della tutela della salute, dell’anticontraffazione e della tracciabilità.

Assunzioni Zecca dello Stato, 100 posti liberi

Sono circa 100 i posti liberi e 100 circa saranno dunque le assunzioni. Ecco brevemente elencate le posizioni da ricoprire, le sedi di riferimento e eventuali requisiti richiesti.

70 operai junior

Requisiti: diploma di istituto tecnico tecnologico o professionale con voto minimo 85 su 100.

Sede: Verres (Aosta), Roma, Foggia

28 operai di produzione

Requisiti: diploma di istituto tecnologico o professionale industria e artigianato

Sede: Roma e Foggia

Come candidarsi

Per inviare il proprio curriculum e candidarsi per le varie posizioni aperte dovrete visitare il sito della Zecca dello Stato e registrarvi, inserendo i vostri dati personali. Una volta in possesso di un account, ecco che potrete consultare tutte le offerte di lavoro disponibili, verificando anche i requisiti utili per poter sperare nell’assunzione.

FOTO DI REPERTORIO