Colleferro-Segni, partono i lavori sulla Via Traiana: stanziati 95 mila euro

<Con emendamento presentato in sede di approvazione del bilancio della “Città Metropolitana di Roma Capitale” è stato stanziato un importo pari a 95.000,00 euro per interventi sulla frana di Via Traiana>. È quanto comunica il Sindaco di Segni Piero Cascioli dopo l’ufficializzazione dei fondi per il rifacimento del tratto stradale che collega le città di Colleferro e Segni, sul quale ormai vige da mesi un obbligo di marcia alternata ad una sola corsia per via di una frana che ha fatto cedere parte della carreggiata in prossimità dell’entrata al territorio di Colleferro.

<Si tratta – prosegue Cascioli – di un primo stanziamento finalizzato esclusivamente alla messa in sicurezza del tratto interessato dalla frana. Tale intervento servirebbe – il condizionale è d’obbligo in quanto, sentiti i tecnici competenti, tale somma potrebbe anche risultare non sufficiente all’intervento – intanto a prevenire il rischio di un peggioramento dell’attuale stato dei luoghi che, verosimilmente, potrebbe verificarsi con l’approssimarsi della stagione autunnale, con l’ulteriore rischio di totale chiusura della strada. Pertanto, con l’intervento resterebbe comunque aperta una sola corsia con regolazione del traffico tramite sistema semaforico>.

<Tuttavia vogliamo qui ringraziare il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, con il quale abbiamo costruito insieme questo percorso, e che in veste di consigliere metropolitano ha presentato l’emendamento per lo stanziamento della suddetta somma. L’Amministrazione Comunale di Segni, dal canto suo, ha sollecitato continuamente l’intervento con ripetute note indirizzate alla Presidentessa del Consiglio metropolitano, Virginia Raggi, e all’ufficio per la viabilità. Naturalmente, l’attenzione resterà massima fino a quando non sarà ripristinata integralmente la sede stradale di Via Traiana>.

Il Sindaco

L’ Amministrazione Comunale