I vigili del fuoco stanno intervenendo a Roma con diverse squadre di soccorritori per un incendio di sterpaglie che sta divampando presso via dell’Ippica, incrocio via Ostiense.

L’incendio a Tor di Valle oggi, 4 agosto

Le fiamme si sono propagate velocemente a causa del vento e hanno interessato un deposito di ceramiche e un’area posta sotto sequestro, occupata abusivamente da 13 persone senzatetto, (presenti diverse baracche).

Il denso fumo ha creato non pochi problemi alla viabilità delle strade circostanti e agli stessi occupanti dei casotti che non sono riusciti ad allontanarsi dalla zona. Nessuno di questi è in pericolo di vita. I vigili del fuoco lavorano incessantemente per spegnere le fiamme e recuperare le persone.

Presenti 6 aps, 3 autobotti , l’autoscala, il Capoturno Provinciale, il funzionario di guardia, il carro autoprotettori, forze dell’ordine e 118.

Foto di repertorio