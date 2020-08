Pontina, spaventoso incendio a Castel di Decima: lunghe code

Un altro incendio si sta verificando in questi istanti tra le province di Roma e quella di Latina. Per la precisione, le fiamme stanno lambendo la SS148 Pontina.

Incendio a Castel di Decima: cose sulla Pontina

Il rogo si sta sviluppando nella zona di Castel di Decima. Si registrano lunghe code a partire dal Grande Raccordo Anulare a Castel di Decima, in direzione di Pomezia. Nella carreggiata opposta, invece, il traffico parte da Castel Romano.

Dunque, lunghe code segnalate sulla via Pontina a causa dell’incendio che in questi istanti si sta propagando a Castel di Decima. Sul posto c’è il personale autorizzato. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.

A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la strada statale 148 “Pontina” in direzione Roma, all’altezza di Castel di Decima (RM) al chilometro 17,800.

La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale.

Al momento il traffico viene deviato su viabilità locale.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

+++ AGGIORNAMENTO +++

Riaperta al traffico la statale Pontina precedentemente chiusa in direzione Roma all’altezza di Castel di Decima per incendio.

