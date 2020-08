Oggi, il Comando dei vigili del fuoco è stato impegnato per diversi incendi sul territorio di Roma e provincia. Di rilievo quello in via Domizia Lucilla in cui alle ore 12,10 circa, sono state inviate dalla sala operativa 3 squadre di terra dei vigili del fuoco, 2 autobotti, il carro autoprotettori e i Dos. Alle ore 15,40 la situazione è sotto controllo. Si lavora per la bonifica dell’area coinvolta. Sul posto anche i moduli della Protezione Civile e le forze dell’ordine.

Presso via Cassia, all’altezza della località Le Rughe (RM), dalle ore 12,07 un incendio di grosse dimensioni ha coinvolto le aree circostanti compreso un vivaio. I proprietari venivano evacuati dalla propria abitazione collocata all’interno dello stesso. A tal riguardo venivano affidate al personale di Roma Capitale per trovare loro una collocazione provvisoria. Presenti sul posto due squadre dei vigili del fuoco di terra, Dos 4 ed alcuni moduli della protezione civile.