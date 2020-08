Ariane 253 (VA253): ipotizzata una nuova data di lancio

L’avanzamento delle operazioni attualmente in corso per l’assemblaggio finale ha permesso di immaginare il 14 agosto come data di lancio per il volo Ariane 253 (VA253), con la possibilità di un’ottimizzazione del processo per la missione da eseguire il giorno prima.

Lancio VA253: nuova data di lancio mirata

Se il volo dovesse essere confermato per il 14 agosto, il decollo avverrà durante la seguente finestra di lancio:

Tra le 18:33 e le 19:20 Kourou, tempo della Guyana francese, ovvero tra le 23:33 del 14 agosto e le 00:20 italiane del 15 agosto.

Arianespace sta applicando le sue procedure standard per mantenere il massimo livello di affidabilità a beneficio dei propri clienti. Il veicolo di lancio Ariane 5 e i suoi tre carichi utili per veicoli spaziali rimangono in condizioni stabili e sicure.

Foto di repertorio