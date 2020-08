Nella mattinata di ieri, a Serrone, i militari della Stazione Carabinieri di Piglio deferivano in stato di libertà un 53enne, per il reato di “atti persecutori”.

Gli operanti, al termine di una attività info-investigativa scaturita dalla denuncia presentata da un 55enne del posto, accertavano che il prevenuto, abitante in un appartamento adiacente a quello della vittima, per antipatia maturata negli anni nei confronti del malcapitato, si rendeva responsabile ripetutamente, da circa due anni, di una serie di azioni consistenti in molestie, anche telefoniche, dispetti e ricerca di contatto fisico che nel tempo erano in grado di alterare le abitudini di vita del denunciante.

