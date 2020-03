Nella tarda mattinata di ieri, in zona Serrone, i militari della Stazione Carabinieri di Piglio, al termine di attività investigativa, deferivano in stato di libertà un 28enne del luogo (già censito per reati contro la persona), perché responsabile di “furto aggravato”.

I dettagli

Gli operanti, mediante la visione dei filmati effettuati dalle telecamere presenti, raccoglievano inconfutabili elementi di colpevolezza a carico dello stesso che, nella nottata del 2 marzo 2020, previa effrazione della porta d’ingresso, si introduceva in un circolo privato del posto asportando un distributore automatico cambiamonete, contenente tra banconote di vario taglio e monete la somma di euro 3.000.