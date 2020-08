Chiusura totale della tratta compresa tra le stazioni di Ciampino e quella di Colleferro per quanto riguarda la circolazione ferroviaria. È quanto comunicato da Trenitalia attraverso un comunicato stampa, che spiega come l’interruzione del traffico sia stata decisa per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla Linea. Agosto solitamente è il mese selezionato dai vertici ferroviari a causa dello scarsa mobilità dei pendolari e anche il 2020, nonostante la particolare situazione venutasi a creare in seguito al lungo lock-down, non ha fatto eccezione.

“Da sabato 1° agosto a domenica 30 agosto sono previsti dei lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma–Cassino” – comunicano le stesse FS- . “La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Ciampino e Colleferro secondo le tempistiche di seguito riportate:

– dal 1° al 7 agosto interruzione della circolazione dalle ore 19 alle ore 24;

– dall’8 al 23 agosto interruzione per l’intera giornata;

– dal 24 al 30 agosto interruzione della circolazione dalle ore 19 alle ore 24.

Nella tratta cancellata, durante i periodi di interruzione, è attivo un servizio bus come di seguito indicato:



Direzione Roma:

1. Autobus No Stop (non effettuano fermate intermedie) diretti tra Colleferro e Ciampino, Valmontone-Ciampino, Zagarolo-Ciampino e Tor Vergata – Ciampino (i bus da/per Tor Vergata saranno attivi dall’8 al 23 agosto).

2. Autobus che effettuano tutte le fermate intermedie tra Colleferro e Ciampino (Valmontone, Labico, Zagarolo, Colonna-Galleria/ Colle Mattia).

Direzione Cassino:

1. Autobus No Stop (non effettuano fermate intermedie) diretti tra Ciampino e Tor Vergata, Ciampino e Zagarolo, Ciampino e Valmontone, Ciampino e Colleferro (i bus da/per Tor Vergata saranno attivi dall’8 al 23 agosto).

2. Autobus che effettuano tutte le fermate intermedie tra Ciampino e Colleferro (Colle Mattia/Colonna-Galleria, Zagarolo, Labico, Valmontone).

I bus sostitutivi effettuano la fermata nei piazzali davanti alle stazioni ad eccezione delle seguenti località:

Ciampino : Piazza Kennedy;

Tor Vergata : fermata Cotral su via E. Fermi altezza via della stazione;

Colle Mattia : fermata unificata con quella di Colonna Galleria;

Colonna Galleria : Fermata Cotral su SS6 Casilina altezza museo ferroviario;

Zagarolo : Capolinea Cotral su Viale stazione;

Labico : Fermata Cotral in Piazza Mazzini.

Si comunica inoltre che, dall’1/8 al 30/08, è cancellata la corsa bus RM228 (Frosinone 23:45 – Cassino 00:45) ed è istituito il nuovo bus RM57M che circola tutti i giorni”.