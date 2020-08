Olio di cbd informazioni di base, prodotti di qualità

Nel corso del nuovo millennio la scienza medica è progredita nettamente rispetto al secolo precedente, arrivando addirittura a decodificare i meccanismi microbiologici di spegnimento del tumore infantile del cervelletto. È così che, mentre si fanno passi da gigante nella messa a punto di nuove sofisticate terapie, sempre più persone riscoprono i rimedi naturali.

Uno di questi è il cbd (sigla del “cannabidiolo”), del quale si stanno occupando molto anche i mass media per via delle sue proprietà benefiche. Questa sostanza può essere assunta in molti modi, come integratore nel frullato post-allenamento o nel caffè del mattino.

Che cos’è esattamente il cbd

Come detto la sigla “cbd” sta per cannabidiolo, ossia uno dei più diffusi composti tra i principi attivi della canapa, in particolare della varietà Cannabis Sativa. Il cbd naturalmente presente nella pianta della canapa, è un componente essenziale della Cannabis usata per finalità terapeutiche.

Il cbd è uno delle centinaia di componenti presenti nella pianta, conosciuta ed utilizzata fin dai tempi delle piramidi per la robustezza delle sue fibre, ottime per produrre corde e tessuti; cosa che peraltro avviene ancora oggi, con quella che viene classificata come “canapa industriale”.

A cosa serve il cbd

Il cbd negli ultimi anni è sempre di più apprezzato e studiato per le applicazioni farmacologiche, in quanto è sicuro e privo di effetti psicoattivi (a differenza del thc). Secondo un rapporto del 2017 dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità “Nell’uomo, il CBD non mostra effetti indicativi di alcun abuso o potenziale di dipendenza …. Ad oggi non ci sono prove di problemi di salute pubblica associati all’uso di CBD puro”.

La medicina ufficiale ha appurato che il cbd è in grado di ridurre i livelli di stress fisico e mentale (per questo ne hanno fatto uso anche gli infermieri, durante il più intenso periodo di lavoro legato all’emergenza coronavirus), fungere da rilassante muscolare sia con l’assunzione per via orale che con applicazioni sulla pelle, ridurre o azzerare gli stati infiammatori anche acuti, aiutare nella gestione del dolore cronico (come nel caso della fibromialgia, di cui soffre circa il 50% delle donne in età da menopausa).

Come si usa il cbd

Questo cannabinoide viene estratto in vari modi dalle infiorescenze della canapa, per poter poi essere incorporato in una vasta gamma di prodotti a base di cbd, come si può vedere in questo sito. Si spazia dalle creme e oli per massaggi distensivi, prodotti per la cosmesi che sfruttano il suo potere nutritivo ed elasticizzante della pelle, ai semi di canapa per uso alimentare al gettonatissimo olio di cbd.

Quando si parla di olio di cbd è da intendersi che il cannabidiolo estratto dalla pianta viene aggiunto in purezza ad olio, che ha la funzione di vettore: questa formulazione è molto versatile, pratica per il consumatore che può facilmente dosarlo e aggiungerlo agli alimenti (scelta raccomandabile, per avere un potenziamento dei suoi effetti benefici), assumerlo per bocca anche in singole gocce o lo può usare per massaggiare le parti che presentano informazioni o risentimenti muscolari.

Foto: Erin_Hinterland / Pixabay