40 assunzioni in Enel, ecco come candidarsi alle tante offerte di lavoro attualmente disponibili all’interno della multinazionale italiana operante nel settore dell’energia.

40 assunzioni in Enel, posizioni aperte

Business developer

Requisiti: laurea in discipline scientifiche, esperienza commerciale di 3-5 anni maturata nella vendita presso grandi imprese, ottime capacità comunicative e relazionali

Commerciali portafoglio gas

Requisiti: laurea in discipline tecnico-scientifiche, esperienza di 1-2 anni, ottima conoscenza del pacchetto Office, fluente conoscenza dell’inglese, autonomia operativa

Data scientist

Requisiti: laurea in ingegneria, matematica, informatica, statistica o fisica, esperienza di 3-5 anni, fluente conoscenza dell’inglese e preferibilmente anche dello spagnolo, forti capacità analitiche

Data e digital developer

Requisiti: laurea in informatica o ingegneria, buone capacità organizzative, conoscenza dell’inglese a livello B1, disponibilità alle trasferte

Tecnici operativi

Requisiti: diploma di tipo elettrico, elettronico o meccanico, età tra i 18 e i 29 anni, anche prima esperienza, buone conoscenze digitali, doti di problem solving

Global key account

Requisiti: laurea in ingegneria o business administration, esperienza, conoscenza di inglese, francese o spagnolo, doti di leadership e di problem solving

Ingegneri

Requisiti: laurea in elettricità, meccanica, informatica, elettronica, management o automazione conseguita da non più di 12 mesi, anche prima esperienza, buone capacità comunicative, determinazione, disponibilità agli spostamenti

Tutte le posizioni aperte e relative sedi in cui sono in corso le ricerche, possono essere consultabili direttamente sul sitol ufficiale di Enel nella pagina dedicata alle opportunità professionali. Le sedi in cui si ricercano maggiori forze sono quelle di Roma, Mestre, Milano, Napoli.

Come candidarsi

40 assunzioni in Enel, ma come candidarsi? Basterà andare sul sito ufficiale di Enel e individuare l’offerta di lavoro alla quale siete interessati. Una volta selezionata potrete in poche mosse inviare il vostro curriculum. Serve però che siate registrati al sito, altrimenti occorre aprire un account che vi darà accesso a una user e una password.