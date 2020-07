Valmontone (RM) – Nuovo casi di positività al Covid-19.

Coronavirus, le parole del Sindaco Latini

La nota del Sindaco Alberto Latini apparsa oggi sulla sua pagina Facebook:

“Purtroppo ho avuto dall’ASL una notizia brutta e preoccupante! Mi è stato, infatti, segnalato un nuovo caso di contagio da Covid a Valmontone”.

“La notizia è preoccupante perché ci fa capire che il rischio non è assolutamente superato e, per questo, dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione! Purtroppo molti di noi si comportano con superficialità nei confronti delle misure di sicurezza che devono, invece, essere ancora utilizzate se non vogliamo tornare a vivere quello che abbiamo provato nei mesi scorsi!”

“Comunque la cosa importante è che la persona, sebbene ricoverata, non sia in condizioni preoccupanti ed a lei vanno tutti i nostri migliori auguri per una prontissima ripresa!”

FOTO DI REPERTORIO