Temperature record e caldo torrido nella provincia di Roma e Frosinone. Continuerà così o ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 31, 1 e 2 agosto 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 31-1-2 agosto 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: sole splendente per tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4368m. C’è allerta afa.

Sabato: qualche addensamento di nuvole che farà aumentare l’umidità. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4274m. C’è allerta afa.

Domenica: sole splendente per tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4390m. C’è allerta afa.

Previsioni meteo 31-1-2 agosto 2020 in provincia di Roma

Venerdì: cieli in prevalenza sereni per tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4362m. C’è allerta afa.

Sabato: sole tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4302m. C’è allerta afa.

Domenica: sole tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4385m. C’è allerta afa.