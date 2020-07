Castelnuovo di Porto (RM) – Brutto incidente sulla Via Tiberina con 4 feriti.

L’incidente e l’intervento dei VVF

Alle ore 05:40 di stamattina, la Squadra 5A di Montelibretti è intervenuta in località Castelnuovo di Porto sulla Via Tiberina al km. 10.700, per un’incidente stradale, dove sono state coinvolte 1 autovettura e 1 mezzo pesante.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, con l’aiuto delle attrezzature di soccorso, ha estratto dalle lamiere 2 persone che sono state trasportate in ospedale e altre 2 ferite lievemente.

Sul posto i Carabinieri di Monterotondo per quanto di loro competenza, eliambulanza e 118.

FOTO DI REPERTORIO