Castelnuovo di Porto (RM) – Toro cade in una buca di 2 metri: operazione di salvataggio dei Vigili del Fuoco.

Toro caduto

In data 27 luglio dalle ore 12:24, presso il Comune di Castelnuovo di Porto, Via di Valle Muta, si sta intervenendo per recuperare un toro caduto all’interno di una buca profonda 2 metri.

Presente sul posto la squadra VF di Montelibretti (5a) ed il medico veterinario per sedare l’animale, al fine di permettere ai soccorritori VF di lavorare in sicurezza.