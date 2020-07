Fiuggi, ruba generi alimentari in un supermercato: arrestata una 47enne

Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 luglio, a Fiuggi, i militari della locale Stazione Carabinieri, a seguito di una solerte attività investigativa originata dalla denuncia di furto sporta dal direttore di un locale centro commerciale, hanno denunciato in stato di libertà una 47enne della zona (già censita per i reati di ingiuria e minacce), in quanto responsabile di “furto aggravato”.

I militari, dopo le prime testimonianze raccolte sul posto, visionavano le immagini del sistema di videosorveglianza, da cui emergeva che la donna, nelle ore precedenti, dopo aver asportato all’interno del supermercato vari generi alimentari, si era data alla fuga a bordo della propria auto, la cui targa consentiva di risalirne all’identità.

La successiva perquisizione nell’abitazione della donna ha permesso di rinvenire i prodotti appena trafugati, del valore complessivo di 50 euro circa, che sono stati restituiti al legittimo proprietario.